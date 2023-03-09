وسائل إعلام ألمانية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في هامبورغ

أفادت صحيفة Hamburger Morgenpost الألمانية بارتفاع حصيلة المصابين إلى 24 شخصا على الأقل في جادث إطلاق النار في هامبورغ، 7 منهم في حالة خطيرة.

وقالت الصحيفة إن "الوضع في الوقت الحالي غير واضح. ووردت أنباء عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 7 بجروح خطيرة، وإصابة 17 بجروح طفيفة".

وأعلنت شرطة المدينة عن "عملية أمنية كبرى"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت إنه لا توجد معلومات مؤكدة عن دوافع الجريمة، داعية لعدم نشر الشائعات حول الحادث.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية