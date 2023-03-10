مراسلتنا: وقف حالة الإنذار في مستوطنة "بيتار عيليت"

أفادت مراسلتنا بأنه تم وقف حالة الإنذار في مستوطنة "بيتار عيليت" بعد ليلة من حظر الحركة، إثر العثور على حقيبة بداخلها عبوة ناسفة في حافلة للركاب.

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وقالت مراسلتنا إنه تم وقف حالة الإنذار في مستوطنة "بيتار عيليت" بعد الاشتباه بتسلل فلسطيني، وتم السماح للمستوطنين بالخروج من منازلهم بعد ليلة من حظر الحركة.

وكانت صافرات الإنذار دوت في مستوطنة بيتار عيليت بعد العثور على حقيبة بداخلها عبوة ناسفة في حافلة للركاب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرقا مختصة بالمتفجرات عملت على تفكيك العبوة التي تم وضعها داخل حقيبة.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا من داخل الحافلة.

من جهتها، قالت قناة 13 الإسرائيلية، إن "الحدث في بيتار عيليت قرب القدس انتهى بمعجزة، كادت أن تقع عملية كبيرة، ما تم العثور عليه عبوة ناسفة مجهزة بشكل جيد".

المصدر: RT