صافرات الإنذار تدوي جنوب القدس.. وشبهات بحادث أمني

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة بيتار عيليت بعد العثور على حقيبة بداخلها عبوة ناسفة في حافلة للركاب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرقا مختصة بالمتفجرات عملت على تفكيك العبوة التي تم وضعها داخل حقيبة.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا من داخل الحافلة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن توجيهات صدرت لسكان المستوطنة للبقاء في منازلهم "خوفا من تسلل فلسطينيين إلى المدينة".

وجاء في رسالة قيادة الجبهة الداخلية للسكان: "ادخلوا بيوتكم على الفور، وأغلقوا الأبواب وأغلقوا النوافذ، ولا تغادروا المبنى حتى تتلقوا إخطارا بنهاية الحدث، فالحركة في المنطقة ممنوعة والدخول إليها محظور حتى إشعار آخر".

المصدر: "I24news" + RT