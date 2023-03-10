خبير عسكري يكشف أهداف صواريخ "الخنجر" في أوكرانيا

أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، استخدمت لتدمير مواقع مهمة جدا في أوكرانيا.

إقرأ المزيد



ويقول في تصريح لصحيفة "إزفستيا" كانت هناك معلومات تفيد بأن منظومات "باتريوت" الأمريكية المضادة للجو قد وصلت فعلا إلى أوكرانيا. وكان لا بد من تدمير المضادات الجوية الأوكرانية. أي يحتمل أن صواريخ "كينجال" استخدمت لتدمير المواقع التي تدعم القدرة القتالية للقوات الأوكرانية في خط التماس. أي ضد المعدات والآليات العسكرية التي ينقلها الناتو بنشاط إلى أوكرانيا حاليا. لأن استخدام هذه الصواريخ في تدمير محطات الكهرباء لا معنى له، لأن هناك صواريخ وأسلحة أخرى تستخدم في تدميرها".

ووفقا له، إن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من أوكرانيا يشير إلى فعالية الضربات الصاروخية.

ويقول: "نحن نوجه الضربات إلى أهداف محددة، بعد التأكد من صحة المعلومات الاستكشافية المتوفرة".

ويذكر أن القوات الروسية وجهت يوم 9 مارس ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإرهابي على قرى في مقاطعة بريانسك، شملت تدمير البنى التحتية العسكرية الأوكرانية وشركات المجمع الصناعي العسكري وكذلك المنشآت التي توفر لها الطاقة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"