دبلوماسية روسية تؤكد أهمية حصانة حق النقض في مجلس الأمن

أكدت مستشارة البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، دينا عليم الدينوفا، أهمية حصانة حق النقض الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن الدولي، في أي إصلاح قد تخضع له أنظمة المجلس.

وقالت: "يجب أن يتم تحسين أساليب عمل مجلس الأمن مع الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن الدور القيادي في هذه العملية لا يزال بيد مجلس الأمن نفسه".

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وأضافت: "مع أي خيارات لتوسيع المجلس، يجب أن يبقى الوضع الحالي والسلطات للأعضاء الدائمين كما هو، بما في ذلك حق النقض".

وأشارت إلى أن "حق النقض هو حجر الزاوية في بنية الأمم المتحدة".

وتابعت: "بدونه، سيفقد الهيكل بأكمله استقراره. هذه المؤسسة هي عامل مهم يحفز أعضاء المجلس على البحث عن حلول متوازنة. وإن استخدام حق النقض أو التهديد باستخدامه قد أنقذ الأمم المتحدة أكثر من مرة من الانجرار إلى مغامرات مشكوك فيها".

واشتكى الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن بشكل متزايد في السنوات الأخيرة على خلفية كثرة المبادرات ضد روسيا من استخدام موسكو حق النقض، متجاهلين استخدام واشنطن المفرض لهذا الحق.

المصدر: نوفوستي