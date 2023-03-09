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بريدنيستروفيه: جميع المتهمين بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية مرتبطون بالأمن الأوكراني

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بريدنيستروفيه: جميع المتهمين بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية مرتبطون بالأمن الأوكراني
Sputnik ARTYOM KULEKIN
رئيس جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها فاديم كراسنوسيلسكي
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أعلن رئيس جمهورية بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، أن جميع الموقوفين المتهمين بالتخطيط لاغتياله، على صلة بجهاز الأمن الأوكراني.

وقال كراسنوسيلسكي، في حديث للتلفزيون المحلي، إن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن العملية الإرهابية وافق عليها ودبرها جهاز الأمن الأوكراني".

وأَضاف أن "جميع الذين تم القبض عليهم أو يجري البحث عنهم، على صلة مباشرة بجهاز الأمن الأوكراني".

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وأشار إلى أن بين الموقوفين مواطنا من بريدنيستروفيه يحمل أيضا جنسية مولدوفا، وأن باقي المتهمين وصلوا إلى الجمهورية بصفة لاجئين أوكرانيين.

وكانت سلطات جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة انفصالها عن مولدوفا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي، قد أحبطت محاولة لاغتيال رئيس الجمهورية كراسنوسيلسكي، واتهمت أوكرانيا بالوقوف وراء العملية.

المصدر: نوفوستي

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