بريدنيستروفيه تطالب كييف بتوضيح محاولة اغتيال رئيسها

قال فيتالي إيغناتيف وزير خارجية بريدنيستروفيه إن سلطات بلاده سترسل خطابات إلى أوكرانيا والمشاركين الآخرين بمفاوضات "5 + 2" بعد إفشال محاولة لاغتيال رئيس جمهورية بريدنيستروفيه.

وأضاف الوزير: "أعتقد أننا سنتواصل مع أوكرانيا وسنطالب بالحصول على جميع المعلومات اللازمة. وطبعا سنطالب بقية المشاركين في صيغة 5 + 2 الخاصة بالنزاع في بريدنيستروفيه، بالعمل لمنع تصعيد التوتر وتوفير كل ما هو ضروري لضمان السلام والأمن في المنطقة. أوكرانيا هي أحد المشاركين في الصيغة".

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ووفقا للوزير، تم التحضير لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في بريدنيستروفيه، بما في ذلك تنفيذ تفجير عبوة ناسفة عند مرور موكب رئيس الجمهورية بالقرب منها. وتتوفر لدى سلطات الجمهورية، معلومات عن مصدر وكيفية وصول المتفجرات اللازمة لتنفيذ الجريمة التي تم منعها.

وأشار الوزير إلى أن سلطات بريدنيستروفيه، تنظر في عدة سيناريوهات للتصدي للعدوان من جانب أوكرانيا في حال وقوعه.

واتهم الوزير، الدول المجاورة لبريدنيستروفيه بأنها غير معنية بالسلام والاستقرار على أراضي هذه الجمهورية.

المصدر: تاس