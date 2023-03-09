مترجمة ترفض طلبا لنتنياهو خلال زيارته إلى إيطاليا

قالت مترجمة إسرائيلية إنها رفضت طلب الترجمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته لإيطاليا في نهاية هذا الأسبوع.

وكتبت المترجمة أولغا داليا بادوا على "فيسبوك: "ليس الأمر فقط أنني لا أشارك نتنياهو وجهة نظره السياسية، ولكن لأن قيادته تشكل خطورة بالغة على الديمقراطية في إسرائيل". مضيفة: "علاوة على ذلك، إذا وافقت على التعاون في ترجمة ملاحظاته، فلن يغفر لي أطفالي".

وأضافت: "لقد كانوا مصممين: نحن لا نتعاون مع شخص يروج للمبادئ الفاشية ويقمع الحرية. نحن لا نفعل ذلك. ولقد قررت الاستماع إليهم".

كانت زيارة نتنياهو لروما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي جيورجا ميلوني وآخرين تعاني بالفعل من مشاكل بسبب الاحتجاجات على جهود حكومته لتقييد السلطة القضائية.

ومن المتوقع أن يستقل نتنياهو طائرة هليكوبتر من مقر إقامته في القدس إلى مطار بن غوريون للتوجه إلى إيطاليا، بسبب خطط المحتجين لإغلاق الطريق.

ويقيم منظمو الحركة الاحتجاجية ضد خطط الحكومة اليوم الخميس "اليوم الوطني لمقاومة الديكتاتورية" ، بما في ذلك قطع الطرق حول المطار. وقال التقرير إن الإسرائيليين الذين يعيشون في إيطاليا يخططون أيضا للتظاهر ضد نتنياهو خلال إقامته في روما.

كما واجهت الرحلة تعقيدات عندما لم تتمكن شركة الطيران "إلعال" من العثور على طيارين لنقل رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى إيطاليا.

ونفت الشركة أن يكون طياروها رفضوا رفضوا قيادة الرحلة، وعللت السبب بنقص الطيارين المؤهلين لقيادة نموذج الطائرة التي طلبها نتنياهو، وهي طائرة "بوينغ 777".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"