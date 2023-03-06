شركة "إل عال" الإسرائيلية ترد على تقارير حول رفض طياريها قيادة طائرة نتنياهو إلى إيطاليا

ردت مديرة شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية دينا بن طال-جننسيا على تقرير أفاد بأن طياري الشركة رفضوا قيادة الرحلة التي ستقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا نهاية الأسبوع.

وأوضحت دينا بن طال-جننسيا قائلة: "إن شركة "إل عال" هي التي تحمل العلم الإسرائيلي بفخر على جناح طائراتها..نحن لن نسمح بأي مقاطعة أيا كانت، وبالتأكيد ليس ضد رئيس حكومة إسرائيل".

وتابعت: "الرحلة مأهولة وفقا لإجراءات الشركة ولا توجد أية مشكلة..الرحلة ستنطلق كما هو مخطط لها بالموعد المحدد، وهذا فخر كبير بالنسبة لنا أن ننقل رئيس الحكومة إلى بعثات سياسية، وهذا ما قمنا به دائما وسنقوم به مستقبلا".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتطوع أي طيار في شركة "إل عال" الإسرائيلية للرحلات الجوية لنقل رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته في زيارتهما المرتقبة إلى العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن الشركة قامت بفتح مناقصة للطيارين الراغبين في قيادة طائرة "إل عال" من سرب طائرات"777" التي تقل نتنياهو وزوجته عادة في رحلاته الرسمية إلى الخارج، غير أن تلك المناقصة أغلقت ظهر اليوم الأحد، دون تطوع أي طيار إسرائيلي للمشاركة في قيادة الطائرة إلى روما.

وبينت القناة "12" الإسرائيلية، أن أسباب عدم تطوع الطيارين الإسرائيليين يعود إلى إحجامهم عن التعاون مع نتنياهو، على خلفية الخطة الحكومية الخاصة بالجهاز القضائي في البلاد، فضلا عن وجود نقص في الطيارين المؤهلين لقيادة هذا النوع من الطائرات.

المصدر: "I24"