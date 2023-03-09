بدء تشكيل قوات مقاومة شعبية في منطقة زابوروجيه

بدأ في منطقة زابوروجيه الروسية تشكيل قوات مقاومة شعبية ستكون مهامها الرئيسية حماية النظام العام والمرافق الهامة لدعم الحياة وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين.

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جاء ذلك وفق ما أعلنه القائم بأعمال حاكم المنطقة يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، حيث تابع: "لقد بدأ تشكيل قوات المقاومة الشعبية في منطقة زابوروجيه، وقد وقعت مرسوما بهذا الشأن" معربا عن إيمانه بأنه قرار تميله متطلبات اللحظة الراهنة، وأشار إلى أن المهام الرئيسية لوحدات المقاومة الشعبية سوف تكون "حماية النظام العام والمرافق الهامة لدعم الحياة في المنطقة، وحماية ممتلكات الدولة وممتلكات المواطنين".

كذلك حدد باليتسكي أن المتطوعين سيخدمون في تلك القوات دون مغادرة مكان عملهم الرئيسي، حيث "سيقوم المدربون بإعطاء دروس لهذه القوات، في ساحات التدريب".

ووفقا له، يمكن لجميع المواطنين البالغين الروس أو عديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم في المنطقة، أو الذين عاشوا وغادروا سابقا تلك المنطقة، بما في ذلك عبر أراضي بلدان ثالثة، الانضمام طوعيا إلى تلك القوات.

المصدر: نوفوستي