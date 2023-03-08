الأمم المتحدة تعرض وساطتها من أجل "نزع السلاح الكامل" للمنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة على استعداد لتقديم خدمات وسيطة من أجل نزع السلاح الكامل للمنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأشار غوتيريش، يوم الأربعاء في كييف خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن: "الحماية والأمن حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه أمر حيوي، وأعتقد أن الوساطة المحتملة لتحقيق نزع السلاح الكامل للمنطقة مع ضمان عودة المحطة إلى التشغيل الطبيعي أمر مهم أيضا".

وأوضح أن: "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم وساطتها ".

ووفقا له، فإن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك بشكل كامل في ضمان سلامة محطات الطاقة النووية".

وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، إن المشاورات بشأن إنشاء منطقة حماية في محطة الطاقة النووية زابوروجيه قد توقفت، ولم تقدم أوكرانيا رد فعل واضحا على المقترحات.

وأكد مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن الجانب الروسي يؤيد إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، في حين أن شرط البداية والذي لا غنى عنه هو وقف أي "أنشطة " حول المنطقة.

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المصدر: تاس