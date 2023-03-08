الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 485 جنديا أوكرانيا على كافة المحاور

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 5 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 485 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

في محور كوبيانسك، هزمت القوات الروسية وحدات عسكرية أوكرانية في مناطق بيريستوفو وسينكوفكا وكراخمالنو في منطقة خاركوف ورازوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم إحباط محاولات هجومية لعشر مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تاباييفكا وجريانيكوفكا وأولشانا في منطقة خاركوف وأرتيموفكا ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

في محور كراسني ليمانسك، تمكنت القوات الروسية من هزيمة وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي ونوفوليوبوفكا وتشيرفونوبوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونتيجة للعمليات الدائرة تم تصفية 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محور دونيتسك، تمت هزيمة القوات الأوكرانية وتصفية أكثر من 180 جنديا وتدمير خمس مركبات ذاتية الدفع هاوتزر "أكاسيا" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "جفوزديكا".

في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزمت قواتنا القوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبافلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيه، وتم تدمير ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا وتدمير عتاد وآليات عسكرية ومدافع هاوتزر Msta-B.

في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30.

كما تم تدمير محطة رادار أوكرانية للكشف عن أهداف جوية منخفضة التحليق 36D6 في منطقة نوفا ألكيساندرفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي منطقة قرية ممريك بجمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مقر لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأسقطت أنظمة دفاعاتنا الجوية 4 صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد للصواريخ HIMARS ودمرت 5 مسيرات أوكرانية في مناطق نوفايا كاخوفكا ونيكولايفكا ومنطقة خيرسون وتشيرفونو أرميسكي ومنطقة زابوروجه ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك وشيبيلوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية