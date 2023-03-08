 
مباشر

تفجير عبوة ناسفة قرب قوة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة

أخبار العالم

تفجير عبوة ناسفة قرب قوة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvxx

أفادت مراسلة RT بأنه خلال عملية هندسية روتينية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من جنود إسرائيليين، دون تسجيل أي إصابات.

إقرأ المزيد
مواطن لبناني ينتزع مخزن جندي إسرائيلي ويستولي عليه على الحدود الجنوبية (فيديو + صور)
مواطن لبناني ينتزع مخزن جندي إسرائيلي ويستولي عليه على الحدود الجنوبية (فيديو + صور)

وفي أعقاب الحادث، تقرر إخلاء جميع الأعمال الزراعية في منطقة السياج بشكل كامل. وسمحت السلطات الإسرائيلية بنشر المادة من قبل الرقباء.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت تقارير قبل قليل عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة عسكرية في المنطقة الأمنية على حدود قطاع غزة كانت تهم بنشاط عسكري غرب السياج الأمني حيث لم تقع إصابات".

وأضاف: "قصفت دبابات جيش الدفاع موقعا عسكريا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة"، مؤكدا على أن "تفاصيل الحادث قيد الفحص".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا