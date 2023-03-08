تفجير عبوة ناسفة قرب قوة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة

أفادت مراسلة RT بأنه خلال عملية هندسية روتينية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من جنود إسرائيليين، دون تسجيل أي إصابات.

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وفي أعقاب الحادث، تقرر إخلاء جميع الأعمال الزراعية في منطقة السياج بشكل كامل. وسمحت السلطات الإسرائيلية بنشر المادة من قبل الرقباء.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت تقارير قبل قليل عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من قوة عسكرية في المنطقة الأمنية على حدود قطاع غزة كانت تهم بنشاط عسكري غرب السياج الأمني حيث لم تقع إصابات".

وأضاف: "قصفت دبابات جيش الدفاع موقعا عسكريا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة"، مؤكدا على أن "تفاصيل الحادث قيد الفحص".

المصدر: RT