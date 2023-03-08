 
مباشر

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك (صور)

أخبار العالم

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvx2

عثر على أكثر من 100 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم داخل مقطورة مهجورة في المكسيك، في واحدة من أكبر الاكتشافات الأخيرة للقصر الذين يهاجرون عبر البلاد.

وقالت الحكومة إن معظم القاصرين البالغ عددهم 103، كانوا يسافرون عبر المكسيك قادمين من غواتيمالا.

وذكر المعهد الوطني للهجرة في بيان أنه بالإضافة إلى الأطفال، كان هناك 212 بالغا من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والإكوادور.

وعثرت السلطات أيضا على 28 مهاجرا يسافرون مع عائلات داخل الشاحنة. وجاءت العائلات من غواتيمالا والسلفادور، ليرتفع العدد الإجمالي للمهاجرين إلى 343. 

المصدر: "نيويورك بوست"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا