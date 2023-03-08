العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك (صور)

عثر على أكثر من 100 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم داخل مقطورة مهجورة في المكسيك، في واحدة من أكبر الاكتشافات الأخيرة للقصر الذين يهاجرون عبر البلاد.

وقالت الحكومة إن معظم القاصرين البالغ عددهم 103، كانوا يسافرون عبر المكسيك قادمين من غواتيمالا.

وذكر المعهد الوطني للهجرة في بيان أنه بالإضافة إلى الأطفال، كان هناك 212 بالغا من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والإكوادور.

وعثرت السلطات أيضا على 28 مهاجرا يسافرون مع عائلات داخل الشاحنة. وجاءت العائلات من غواتيمالا والسلفادور، ليرتفع العدد الإجمالي للمهاجرين إلى 343.

More than 100 migrant kids found in abandoned trailer in Mexico https://t.co/8Y99f1NtRopic.twitter.com/0rfvXHRFoB — New York Post (@nypost) March 8, 2023

المصدر: "نيويورك بوست"