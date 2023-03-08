سفن وطائرات حربية صينية لا تبارح جزيرة تايوان

أفادت وزارة الدفاع التايوانية، بأن قواتها تعقبت خلال يوم واحد، 7 طائرات و3 سفن تابعة للجيش الصيني، بالقرب من جزيرة تايوان.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته عبر "تويتر"، أن القوات المسلحة التايوانية رصدت منذ أمس، وعلى مدار 24 ساعة، في الفترة ما بين الساعة الـ 6:00 صباحا من يوم الثلاثاء الـ 7 من مارس، وحتى الساعة الـ 6:00 صباحا من اليوم الأربعاء الـ 8 من مارس، 7 طائرات و3 سفن تابعة للجيش الصيني، بالقرب من مناطق مختلفة من جزيرة تايوان.

7 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/vYf6uecRP5 — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) March 8, 2023

وأشارت الوزارة، إلى أنها أرسلت دوريات استطلاع جوية وبحرية، لمراقبة الأوضاع، كما أنها نشرت أنظمة دفاع صاروخية أرضية، للتصدي لأية مخاطر محتملة.

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لتايبيه في أوائل أغسطس 2022.

ومن جانبها أدانت الصين، زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها، واعتبرت الزيارة تحريضا أمريكيا لانفصال تايبيه عن بكين، وكرد فعل على ذلك أجرت مناورات عسكرية فوق أجواء تايوان.

المصدر: نوفوستي