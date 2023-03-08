عودة حق التصويت بالأمم المتحدة لثلاث دول بينها لبنان

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي أن لبنان والغابون وجنوب السودان دفعت مستحقاتها لاستعادة حقوق التصويت في المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا.

وأبلغ تشابا كوروسي في الجلسة العامة للجمعية أن الدول الثلاث خفضت متأخراتها للميزانية العادية للأمم المتحدة إلى أقل من المبلغ المحدد في ميثاق الأمم المتحدة لمنع حقوق التصويت، في حين تبقى فنزويلا بذلك الدولة الوحيدة الممنوعة من التصويت.

جدير بالذكر أن الميثاق ينص على أن يتم منع الدول من التصويت إذا كانت متأخراتها تساوي أو تتجاوز مساهمتها المقدرة في ميزانية الأمم المتحدة عن عامين ماضيين.

وذكرت المتحدثة باسم الجمعية العامة، بولينا كوبيك، أن أربع دول لا تزال متأخرة عن سداد مستحقاتها، لكن الجمعية العامة اعتمدت قرارا في أكتوبر يمنح ثلاث دول فقيرة وممزقة بالصراعات- جزر القمر وساو تومي وبرينسيبي والصومال- الإذن بالتصويت حتى نهاية الدورة الحالية في سبتمبر.

وهذا يترك الدولة الرابعة فقط، وهي فنزويلا، متأخرة عن سداد مستحقاتها وممنوعة من التصويت.

المصدر: "أ ب"