الدفاع الروسية: تم تحرير 90 أسيرا من مناطق سيطرة كييف نتيجة مفاوضات الطرفين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عودة 90 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، نتيجة عملية مفاوضات جرت مع الجانب الأوكراني.

وقالت الوزارة: "في 7 مارس، نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 90 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، مشيرة إلى أن جنود الجيش الروسي في الأسر كانوا معرضين لخطر الموت.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم نقل الجنود المحررين إلى موسكو، على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجوفضائية الروسية، حيث سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة. وأضافت أن "جميع المفرج عنهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وفي 16 فبراير، أعلنت الدفاع الروسية، عودة 101 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، نتيجة عملية مفاوضات جرت مع الجانب الأوكراني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية