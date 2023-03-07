مقتل 8 وإصابة ما لا يقل عن 100 بانفجار في بنغلاديش

قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 100 في انفجار بمبنى بمنطقة غولستان في دكا، عاصمة بنغلاديش.

وقال الضابط في فريق الإطفاء، راشد بن خالد إن خمس وحدات إطفاء تعمل في الموقع، مبينا أن الانفجار أدى إلى تضرر مبنيين الأول مكون من سبعة طوابق والثاني من خمسة.

وقال المفتش باتشو ميا، إنه حتى الآن، تم إحضار ثماني جثث وأكثر من 100 مصاب إلى مستشفى كلية الطب في دكا. ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

المصدر: the daily star