شويغو يدعو لوضع حد للتزوير الغربي لتاريخ الحرب العالمية الثانية

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوضع حد للمحاولات الغربية لتزييف تاريخ الحرب العالمية الثانية.

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جاء ذلك خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي، حيث صرح شويغو بأن ما يفعله الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مساهمته الرئيسية في هزيمة الفاشية في الحرب العالمية الثانية لا بد وأن ينتهي.

وتابع شويغو: "سنناقش الأحداث الرئيسية للعمل العسكري-السياسي عشية الذكرى الــ 78 للانتصار على النازية، حيث تشن الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حربا إعلامية غير مبدئية تماما ضد روسيا. ويعمل خصومنا بنشاط وبلا ضمير على الترويج للكذب، وتحديدا أنهم قدموا المساهمة الرئيسية في هزيمة الفاشية ونهاية الحرب العالمية الثانية".

وأكد شويغو على ضرورة وضع حد لهذه المحاولات وغيرها لتزوير الحقائق التاريخية، وقال: "لا يحق لروسيا أن تسمح بتحريف أو نسيان دروس تلك المأساة الرهيبة التي مرت بها البشرية بسبب النازية".

المصدر: نوفوستي