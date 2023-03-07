وزير الدفاع الروسي يوضح أهمية السيطرة على أرتيوموفسك

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن السيطرة على أرتيوموفسك ستسمح بشن هجمات في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي، حيث صرح شويغو بأن تحرير أرتيوموفسك مستمر من قبل القوات المسلحة الروسية، وستتيح السيطرة على المدينة إمكانية شن هجوم عميق في دفاع القوات الأوكرانية.

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وتابع شويغو بأن هذه المدينة هي "مركز مهم للدفاع عن القوات الأوكرانية في دونباس. ما يجعل السيطرة عليها يتيح مزيدا من العمليات الهجومية في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".

وكان الوزير قد صرح بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال شهر فبراير الماضي قد ارتفعت بنسبة 40% لتبلغ أكثر من 11 ألف جندي خلال شهر واحد، وأكد على أن زيادة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا من حلف "الناتو"، وتوسيع برامج التدريب لأفراد الجيش الأوكراني، لم يحقق النتائج المرجوة، ولم يؤد إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، ولكن على العكس، زاد في الخسائر بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي