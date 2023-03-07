الكرملين: واشنطن تبذل قصارى جهدها لإطالة الحرب في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الصيني: "هنا، ربما يمكننا أن نختلف مع رفاقنا الصينيين. هذه، بالطبع، مزحة. هل تعرفون لماذا هي مزحه؟ لأن هذه اليد ليست غير مرئية، هذه اليد مرئية. هذه اليد هي واشنطن. واشنطن لا تريد نهاية هذه الحرب، واشنطن تريد وهي تفعل كل شيء لإطالة أمد هذه الحرب. هذه هي اليد الظاهرة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، في المؤتمر الصحفي السنوي، إن الجهود المبذولة لتعزيز المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية تعثرت بشكل متكرر، كما لو أن هناك "يدا خفية" تساعد في إطالة أمد الصراع وتصعيده.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول مدى قدرة الصين على تغيير مسار الأحداث: "نحن نولي اهتماما كبيرا لجميع الاعتبارات التي نسمعها من بكين، زملائنا".

في الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة ولا توجد بوادر للانتقال إلى مسار سلمي.

المصدر: وكالات