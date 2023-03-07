بيونغ يانغ تحذر وتكشف عن إحدى علامات "إعلان الحرب"

حذرت كوريا الشمالية من أنها ستعتبر أي اعتراض لصواريخها خلال تجارب فوق المحيط الهادئ على أنه "إعلان حرب واضح" على ما أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية "كاي سي ان إيه" عن كيم يو جونغ قولها "سيعتبر ذلك إعلان حرب واضحا على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إذا حصل رد عسكري كاعتراض (صواريخنا) خلال تجارب أسلحة استراتيجية".

وحذرت من أن "المحيط الهادئ ليس ملكا للولايات المتحدة أو اليابان"، في حين تستعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء أوسع مناورات عسكرية مشتركة في غضون خمس سنوات.

وشددت على أن كوريا الشمالية "جاهزة على الدوام لاتخاذ تدابير مناسبة وسريعة وكاسحة في أي وقت".

ويأتي البيان بعد إعلان واشنطن وسيئول الجمعة أنهما ستجريان أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ العام 2018 هذا الشهر لتحسين ردهما على هجوم نووي كوري شمالي محتمل.

المصدر: "أ ف ب"