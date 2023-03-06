كوريا الشمالية تتهم واشنطن بتأجيج التوترات بشكل متعمد ومستفز

اتهمت كوريا الشمالية واشنطن بتأجيج التوترات في المنطقة "بشكل متعمد"، من خلال مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، بحيث تسفر استفزازاتهما إلى حالة غير قابلة للتنبؤ

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن وزارة الخارجية بيانها، جاء فيه أنه "على الرغم من تحذيراتنا المتكررة، تواصل الولايات المتحدة تعقيد الوضع بشكل متعمد".

واعتبرت بيونغ يانغ أن المناورات "دليل واضح على أن الولايات المتحدة تمضي قدما بخططها لاستخدام الأسلحة النووية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على مستوى حرب حقيقية".

وأعربت الخارجية الكورية الشمالية عن أسفها لـ "دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالوضع في شبه الجزيرة الكورية نحو حالة غير قابلة للتنبؤ".

وطالبت كوريا الشمالية بالوقف الفوري "للأعمال العسكرية المعادية وزعزعة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

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وأضافت أنه "في حال استمرار الاستفزازات العسكرية الخطيرة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية... لن تكون هناك أي ضمانات لعدم اندلاع نزاع عنيف في شبه الجزيرة الكورية، حيث ستكون قوات مسلحة كبيرة من الجانبين في مواجهة حادة".

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أعلنتا يوم الجمعة الماضي، أنهما ستجريان مناورات مشتركة واسعة النطاق خلال الفترة بين 13 و23 مارس الجاري.

المصدر: فرانس برس