قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة يعلن عودته للقتال بعد تعرضه للتسميم

أعلن قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، عودته إلى منطقة العملية الخاصة وتماثله للشفاء بعد تعرضه للتسميم الشهر الماضي.

وقال علاء الدينوف في مقابلة مع "قناة 24" الروسية: "في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول إنني تعافيت تماما، لأن الأمر يستغرق وقتا طويلا"، مضيفا أنه لن يسمح لنفسه بالبقاء في بيئة آمنة في الوقت الذي يوجد فيه مقاتلوه في الخطوط الأمامية في المعركة.

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، في وقت سابق عن تعرض علاء الدينوف إلى محاولة اغتيال في 13 فبراير، بعد "تلقىه يوم 8 فبراير، ظرفا به رسالة، اتضح أنها كانت مشبعة بمادة سامة".

المصدر: نوفوستي