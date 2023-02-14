قائد قوات "أحمد" الروسية يعرب عن أمله في العودة العاجلة إلى الجبهة

أعرب قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، عن أمله بالتحاقه "في غضون أيام" بقواته على الجبهة في منطقة القتال بأوكرانيا، بعد تعافيه من التسمم.

ونشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في حسابه على "تلغرام" يوم الثلاثاء فيديو للقائه بعلاء الدينوف في المستشفى بموسكو.

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وذكر قديروف أن علاء الدينوف بحالة جيدة، وأن دورة العلاج الخاضع لها ستنتهي قريبا وسيعود إلى خدمته، متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان أبتي علاء الدينوف قد نقل إلى المستشفى إثر تعرضه للتسمم، بعد تلقيه طردا مشبوها في موقع للقوات بمنطقة القتال في دونباس شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي