روسيا لن تشارك في مؤتمر الطاقة في هيوستن لأول مرة منذ 20 عاما

قال القنصل الروسي العام في مدينة هيوستن الأمريكية، ألكسندر زاخاروف، إن القنصلية الروسية لن تشارك في المؤتمر الدولي للطاقة في هيوستن للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

وأعرب زاخاروف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن أسفه، قائلا "لن نشارك هذا العام، لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما. تم إلغاء التسجيل في المؤتمر في اللحظة الأخيرة. علاوة على ذلك، أوضحوا أن وجود المندوبين الروس في المنتدى أمر غير مرغوب فيه".

كما أكد القنصل الروسي أن هذه هي المرة الأولى التي لا يدعى فيها ممثلو روسيا، رسميا إلى هذا الحدث، حيث أنها تعد من أكبر ثلاثة قوى نفطية.

وأضاف أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للمشاركين في المنتدى مناقشة وتحليل مشاكل الطاقة العالمية في غياب أحد أكبر منتجي ومصدري موارد الطاقة.

ويعتبر مؤتمر "CERAWeek" أكبر مؤتمر دولي للطاقة يعقد سنويا في مدينة هيوستن، ويشارك فيه الآلاف من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلون عن مختلف الوزارات والشركات الصناعية في قطاع الطاقة والخبراء.

ويعقد المؤتمر هذا العام في الفترة من 6 إلى 10 مارس، تحت عنوان "الإبحار في عالم مضطرب: الطاقة والمناخ والأمن".

المصدر: سبوتنيك