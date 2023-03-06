شركة أمريكية تختبر محركا لصاروخ جديد عابر للقارات

أعلنت شركة Northrop Grumman الأمريكية عن اختبار ناجح لمحرك المرحلة الأولى لصاروخ Sentinel الأمريكي الجديد العابر للقارات.

وجاء في بيان للشركة يوم الاثنين، أن "التجارب أثبتت صواب موقف فريق مهندسي Sentinel من حل المهام الماثلة أمامهم، ما يسمح بالشروع في المرحلة القادمة من التجارب".

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وأشار البيان إلى أن المحرك "كان يعمل خلال الفترة المحددة له وبالتوافق مع المعايير المحددة، وكافة المؤشرات كانت طبيعية".

ويشار إلى أن المرحلة المقبلة من التجارب ستتمثل في تجارب التحليقات.

يذكر أن Northrop Grumman تصمم المرحلتين الأولى والثانية لصاروخ Sentinel الباليستي العابر للقارات الجديد، القادر على حمل رأس نووية.

ومن المقرر أن تستبدل صواريخ Sentinel الصواريخ من طراز Minuteman III التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليا.

المصدر: تاس