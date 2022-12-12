الولايات المتحدة تختبر نموذج صاروخ فرط صوتي من نوع "جو – أرض"

أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن إجراء أول تجربة لإطلاق نموذج صاروخ فرط صوتي من نوع "جو – أرض".

وذكر المكتب الصحفي لقاعدة "إيغلين" الجوية الأمريكية في ولاية فلوريدا، في بيان يوم الاثنين، أنه تم إطلاق صاروخ من طراز AGM-183A من قاذفة "بي 52" الاستراتيجية.

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وأوضح أن "هذه التجربة تمثل أول عملية إطلاق لنموذج كامل للصاروخ الجاهز للعمل"، مشيرا إلى أن "التجارب السابقة كانت تركز على أداء معزز الصاروخ".

وأضاف أنه بعد انفصال الصاروخ عن الطائرة، وصلت سرعته إلى ما يفوق سرعة الصوت 5 مرات، وأكمل مساره وانفجر في المنطقة المحددة.

وأكد البيان أن "المؤشرات تدل على تحقيق كافة الأهداف".

المصدر: RT