البنتاغون: سنطور صواريخ فرط صوتية لكننا لن ندخل في سباق تسلح

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كيتلين هيكس، إن الولايات المتحدة ستعمل على تطوير الأسلحة فرط الصوتية، لكنها لن تدخل في سباق تسلح.

وأضافت هيكس في منتدى "آسبن": "نحن لا نتحدث عن سباق تسلح ... وصناعة الأسلحة هذه مثل ما تفعل الدول الأخرى".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تستثمر بكثافة في صنع الأسلحة فرط الصوتية، للتأكد من أن لديها أنظمة تلبي احتياجات القتال.

وقد أولت الولايات المتحدة اهتماما كبيرا للصواريخ الروسية فرط الصوتية المستخدمة في أوكرانيا، وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأمريكي أن استخدام روسيا لهذه الأسلحة يمثل عاملا لخلق تأثيرات مختلفة على ساحة المعركة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أكد الأميرال جوني وولف في البحرية الأمريكية، أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى اللحاق بروسيا في تطوير تكنولوجيا الأسلحة فرط الصوتية.

وقال في تصريح لشبكة "CNN": "في السابق، لم يكن لدينا دافع لتطوير هذه التكنولوجيا وتطبيقها في أنظمة الأسلحة. لم تكن هناك حاجة. الآن نشعر بالحاجة الملحة للحاق بروسيا".

المصدر: وكالات