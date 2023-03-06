الخارجية الأمريكية: أجرينا عددا من الاتصالات بالسفير الروسي

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أجرت عددا من الاتصالات بالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في الفترة الأخيرة. باعتباره صلة الوصل، مشيرا إلى أهميتها دون ذكر تفاصيلها

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نعم، دون الدخول في التفاصيل، يمكنني القول إن السفير أنطونوف أجرى عددا من الاتصالات، بمن فيهم شخصية، مع المسؤولين المعنيين في الخارجية الأمريكية".

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وأضاف برايس: "ربما هذه الاتصالات ليست كثيرة أو واسعة إلى الدرجة التي يريدها هو (السفير)، ولكن بالنسبة إلينا من المهم للغاية الحفاظ على القنوات لتبادل المعلومات. والسفير أنطونوف حلقة الوصل في هذا العمل".

ولم يكشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن مزيد من التفاصيل بشأن اتصالات السفير الروسي في واشنطن.

المصدر: تاس