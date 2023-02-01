السفير الروسي بواشنطن: نهج واشنطن لمواجهة موسكو وبكين خطأ استراتيجي

أكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف أن نهج الولايات المتحدة الرامي إلى مواجهة روسيا والصين، "خطأ استراتيجي".

وقال أنطونوف في حديث للقناة التلفزيونية الأولى، يوم الأربعاء: "برأيي ارتكب الأمريكيون خطأ استراتيجيا هاما. وهم بدأوا في جوهر الأمر بنزاع مع دولتين نوويتين، أو إن تحدثنا بلغة بسيطة يحاولون أن يحاربوا في الجبهتين".

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وأضاف السفير: "أنظروا إلى التقارير من البنتاغون في القنوات التلفزيونية الأساسية الأمريكية حول أن واشنطن تستعد للحرب مع الصين من أجل تايوان، ولا توجد أي خطوط حمراء، وأنا لا أتصور كيف يمكن للأمريكيين بدء العمليات القتالية المباشرة مع الصين بسبب تايوان".

وأشار إلى أن "الأمريكيين يتحدثون دائما عن التزامهم بمبدأ الصين الواحدة".

يذكر أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تنص على أن روسيا والصين تمثلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وعلى ردع موسكو وبكين.

المصدر: تاس