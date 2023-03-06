 
مباشر

أكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط يهددون بترك الخدمة إذا استمر "الإصلاح القضائي"

أخبار العالم

أكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط يهددون بترك الخدمة إذا استمر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvll

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط هددوا بعدم الخدمة إذا استمر إقرار الإصلاح القضائي.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن أكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط أكدوا أنهم "لن يخدموا إذا استمر الإصلاح القضائي".

وفي رسالة بعثوا بها إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، شدد الأطباء أيضا على أن "التشريع غير ديمقراطي بشكل واضح، ومن المحتمل أن يلحق ضررا خطيرا بالحقوق الفردية".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا