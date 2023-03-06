أكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط يهددون بترك الخدمة إذا استمر "الإصلاح القضائي"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن أكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط هددوا بعدم الخدمة إذا استمر إقرار الإصلاح القضائي.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن أكثر من 200 طبيب إسرائيلي في الاحتياط أكدوا أنهم "لن يخدموا إذا استمر الإصلاح القضائي".

وفي رسالة بعثوا بها إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، شدد الأطباء أيضا على أن "التشريع غير ديمقراطي بشكل واضح، ومن المحتمل أن يلحق ضررا خطيرا بالحقوق الفردية".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"