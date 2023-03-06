نتنياهو يتحدث عن "خطر وجودي" من الداخل يواجه إسرائيل

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رفض أداء الخدمة العسكرية هو خطر وجودي لإسرائيل، بعد قيام عشرات جنود الاحتياط برفض حضور التدريبات احتجاجا على الانقلاب القضائي.

ويأتي ذلك في خضم احتجاجات واسعة في مختلف الصعد السياسية والشعبية التي تشهدها إسرائيل على خلفية الانقلاب القضائي.

وكان نتنياهو قد طلب من زعيم المعارضة يائير لابيد، إبقاء الجيش خارج المناكفات السياسية، وذلك بعد رفض جنود احتياط من سلاح الجو المشاركة في مناورات تدريبية.

ومساء أمس الأحد، تحدث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت عن المستوى السياسي حول ظاهرة انتشار رفض التدريبات العسكرية.

وأعرب هرتسي هاليفي عن قلقه ومخاوفه إزاء ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، موضحا أن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة.

وحذر هاليفي كلا من نتنياهو وغالانت من انتشار الظاهرة كنوع من الاحتجاج على التعديلات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.

المصدر: "RT + "I24