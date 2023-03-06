زاخاروفا: صمت الدول الغربية يعني تورطها الضمني في محاولة اغتيال مؤسس قناة "تسارغراد"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن صمت الأنظمة الغربية بشأن محاولة اغتيال مؤسس قناة "تسارغراد" التلفزيونية يعني تورطها الضمني في دعم مثل هذه الجرائم.

وأوضحت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن "صمت الأنظمة الغربية، التي عادة ما تكون نشطة للغاية في أي مناسبة للتضييق على الصحفيين، فيما يتعلق بمحاولة اغتيال مؤسس قناة "تسارغراد" Tsargrad قنسطنطين مالوفيف سيعني تورطها الضمني في دعم مثل هذه الجرائم، وكذلك دعم إديولوجية كييف المتطرفة".

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحبط في وقت سابق محاولة اغتيال مالوفيف.

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي فإن دينيس كابوستين، الذي خطط لمحاولة اغتياله، هو المنظم والمشارك في الهجوم على قرى في منطقة بريانسك في وقت سابق.

واتضح أن الهجوم كان مخططا له بتفجير عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مالوفيف، وفق مخطط شبيه بمقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا نهاية العام الماضي.

المصدر: نوفوستي