"الفيدرالي الروسي تدخل ونزعها.. شاهد كيف تم زرع عبوة ناسفة في سيارة رجل أعمال كبير في روسيا

أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB محاولة اغتيال رئيس مجموعة شركات "تسارغراد" Tsargrad قنسطنطين مالوفيف، عبر محاولة تفجير سيارته.

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تشبه تلك العملية الطريقة التي تم بها اغتيال داريا دوغينا، أغسطس الماضي، حيث أعلنت هيئة الأمن الفدرالية أن منسق محاولة الاغتيال هو دينيس كابوستين، الذي ينتمي لأجهزة الأمن الأوكرانية، وأحد المشاركين في الهجوم الإرهابي على منطقة بريانسك.

ونشرت الهيئة شريط فيديو، أوضحت فيه كيف حاول الشخص زرع العبوة المتفجرة أسفل سيارة مالوفيف، فيما ذكرت الهيئة أن منسق الجريمة هو مؤسس ما يسمى بـ "فيلق المتطوعين الروسي" الذي يعيش في أوكرانيا ويعمل تحت سيطرة جهاز الأمن الأوكراني.

وقد فتحت قضية جنائية وفقا لمواد "الأعمال الإرهابية" و"المشاركة في أنشطة تنظيمات إرهابية" و"الاتجار غير المشروع بالمتفجرات".

المصدر: تاس