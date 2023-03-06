مسؤول في دونيتسك: بقي حوالي 10 آلاف جندي أوكراني في أرتيوموفسك

صرح يان غاغين مساعد القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية بأن حوالي 10 آلاف جندي أوكراني محاصرون في أرتيوموفسك (باخموت) التي تحاصرها القوات الروسية.

جاء ذلك في حديث غاغين لقناة "روسيا"، حيث تابع أنه في دونيتسك لا زالت هناك حامية كبيرة إلى حد ما، قدّرها بـ 10 آلاف جندي وربما أكثر بقليل، وتابع: "لقد تركت بعض الوحدات، وبعض الوحدات الأخرى تحاول المغادرة، في الوقت الذي تحاول فيه مدفعيتنا الحصول عليهم".

إقرأ المزيد

كما أشار غاغين إلى أن القوات الروسية تسيطر الآن على جميع مداخل المدينة، وبالتالي فإن تسليم الذخيرة ونقل الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية هي عملية "إشكالية وخطيرة".

ولم يستبعد المسؤول من جمهورية دونيتسك الشعبية أن تكون هناك محاولات لاقتحام أرتيوموفسك لمحاولة إيصال الذخيرة للمحاصرين، وبنفس الطريقة سوف تكون هناك محاولات للهروب، بما في ذلك بالقتال، من أجل الوصول إلى شاسوف يار.

ووفقا له، فقد وقع الأوكرانيون من جديد في حلقة مثلما حدث في ديبالتسيفو وغيرها.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي يسيطر عليه النظام في كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتمثل محورا هاما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. وكان مسؤولان أوكرانيان قد أعلنا، السبت الماضي، بتلقيهما أوامر بمغادرة المدينة.

المصدر: نوفوستي