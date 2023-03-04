لفشله في قيادة البلاد.. مستشار رئاسي أوكراني سابق يدعو زيلينسكي إلى الاستقالة

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى ترك منصبه كرئيس لأوكرانيا لأنه غير قادر على ضمان السيطرة على الوضع في البلاد.

وقال سوسكين على قناة في "يوتيوب": "ما هي المشكلة يا زيلينسكي؟ .. إذا كنت لا تستطيع القيادة، فعليك أن تستقيل".

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وأضاف أن الظروف المعيشية الصعبة قد تطورت في أوكرانيا، بينما "تواصل إدارة زيلينسكي جني الأرباح من المواطنين".

وأضاف: "لا يستطيع الناس عموما شراء كسرة خبز".

يُشار إلى أنه في نهاية فبراير الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه بعد تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتحقيق النصر، فبالانتظار مفاوضات صعبة ومتوترة.

بدوره، حثّ ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، زيلينسكي على تفهّم موقف روسيا من النزاع من أجل تسريع بدء عملية التفاوض.

المصدر: RT