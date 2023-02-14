أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن هزيمة قوات كييف في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، ستثير موجة من السخط الشعبي، وتهدد بسقوط الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وقال سوسكين: "إذا كان هناك تطويق للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، فسيكون هناك آلاف الجنود هناك، ولن يتمكن زيلينسكي من التملص من ذلك. وسينتظره "أوتو دا في"(تكفير علني عن الخطيئة) جنبا إلى جنب مع رئيس مكتبه أندريه يرماك والقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني".

وأشار إلى أن زيلينسكي الآن في وضع صعب لأن القوات الروسية تحقق انتصارات جديدة، وينمو الاستياء من سياسات السلطات داخل البلاد.

واعترف القائد السابق لكتيبة "آزوف" النازية، مكسيم زورين، أن القوات الأوكرانية تخسر في مدينة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك "أفضل" مقاتليها.

المصدر: نوفوستي