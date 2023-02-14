"غلوبال تايمز": واشنطن قد تبادر للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الصحفي، فيي شيويه، في مقال لصحيفة "غلوبال تايمز" أن واشنطن قد تتدخل علانية في النزاع الأوكراني وتبادر إلى مفاوضات مع الكرملين، بسبب الوضع الصعب الذي تعانيه قوات كييف .

وقال شيويه: "يبين تطور الأحداث أن المرحلة المقبلة بين موسكو وكييف قد تمر بتغييرات كبيرة. ويبدو أن الولايات المتحدة تريد نتيجة سريعة".

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وأكد أن "أوكرانيا لا يمكنها الحصول على ميزة في ساحة المعركة رغم من الدعم القوي من واشنطن وحلف "الناتو". ومن الواضح أن قوات كييف ستهزم بدون مزيد من التدخل من البيت الأبيض".

وتابع: "يمكن أن تأتي الولايات المتحدة إلى المقدمة من وراء الكواليس وتدخل مباشرة في مفاوضات مع روسيا". وهذا يثبت مرة أخرى دور كييف كدمية أمريكية.

واعتبر أنه من المربح لواشنطن أن تشن حروبا بالوكالة من خلال وسطاء من أجل تحقيق أهدافها الجيوسياسية.

المصدر: نوفوستي