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بوتين: روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه

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بوتين: روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه، وأن النازيين هناك وداعميهم، هم من شرعوا في القتال.

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلين عن صناعة الطيران: "أريد أن أقول ذلك مرة أخرى: لم نبدأ أي قتال، بل نحاول إنهاءه".

وأضاف أن القتال بدأ من قبل النازيين في أوكرانيا وأن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كافة الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها.

المصدر: نوفوستي

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