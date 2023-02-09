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الكرملين: ما من أدنى شك في نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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الكرملين: ما من أدنى شك في نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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ردّ متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر أوكرانيا، بأنه ما من أدنى شك بنجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "ليس لدينا سبب للشك. السيد بايدن لا يأخذ في الحسبان المستوى غير المسبوق لتوحد المجتمع حول بوتين "، وأضاف أن هذا هو النجاح.

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وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلين عن المنظمات الاجتماعية والشبابية الوطنية: "مهمتنا الرئيسية هي ضمان الحفاظ على روسيا، وتهيئة الظروف لتطورها التدريجي، وتعزيزها"، مشددا على أنه سيتم تحقيق هذه المهمة.

وأشار بوتين، إلى أن الأمر الرئيسي في تغطية مسار العملية العسكرية الخاصة هو الحقيقة، وهي أيضا السلاح الرئيسي.

المصدر: RT

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