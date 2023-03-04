مصرع شخصين في انهيار جليدي بتركيا

أفادت قناة TRT Haber، بأن انهيارا جليديا ضرب المتزلجين في ولاية أرتفين شمال شرقي تركيا، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين.

ووفقا للقناة التلفزيونية، ضرب الانهيار الجليدي المتزلجين على هضبة يايلالار بقرية أولغونلار. وبحسب البيانات الأولية، توفي شخصان وأصيب 7 أشخاص بجروح مختلفة.

وبحسب بيان مكتوب من المحافظة، فقد ضرب الانهيار الجليدي المتزلجين حوالي الساعة 15.00".

وبتنسيق من مكتب إدارة الكوارث في المقاطعة، تواصل جميع الفرق ذات الصلة العمل على هذا الحادث.

المصدر: نوفوستي