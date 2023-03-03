مرشح جديد يدخل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن رجل الأعمال الأمريكي بيري جونسون عن نيته أن يصبح مرشحا جمهوريا لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في عام 2024.

وذكرت وكالة " أسوشيتيد برس " نقلا عن رسالة من الحملة الانتخابية لرجل الأعمال أن "جونسون أعلن نواياه لمجموعة من المؤيدين".

وفي العام الماضي، حاول جونسون الترشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغان، لكن مجلس الانتخابات بالولاية وجد أنه قدم آلاف التوقيعات الكاذبة لدعمه.

وسيتنافس جونسون مع الرئيس السابق دونالد ترامب، والسفيرة الأمريكية السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال الهندي المولد فيفيك راماسوامي، الذين أعلنوا بالفعل عن طموحاتهم.

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024، هي الانتخابات الرئاسية الـ 60، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.

وصرح الرئيس الحالي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية ثانية، مع نائب الرئيس كامالا هاريس كنائبة له، وهو أكبر شخص سنا يتولى المنصب، في سن 78، وسيبلغ 82 في نهاية ولايته الأولى و86 في نهاية ولايته الثانية، إذا أعيد انتخابه.

ومن المتوقع أن يكون المتنافسون المحتملون للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، هم: "جو بايدن(80 عاما)، دونالد ترامب(76 عاما)، كامالا هاريس (58 عاما)، حاكم فلوريدا رون دي سانتيس (44 عاما)، حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (55 عاما)، حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت (64 عاما)، مايك بنس (63 عاما)، الممثلة الأمريكية ليز تشيني (56 عاما) ، وأحدثهم بيري جونسون(75 عاما)".

المصدر: نوفوستي + RT