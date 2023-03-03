الاستخبارات التركية تحيد قياديا في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد من يسمى بالمسؤول العسكري لتنظيم "حزب العمال الكردستاني- بي كي كي" في منطقة سنجار، سعد علي بدل، في عملية شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" بأن "الإرهابي سعد علي بدل الملقب بـ"جاكو بير" شارك شخصيا في عمليات ضد قواعد تابعة للقوات المسلحة التركية، وقاد أنشطة التنظيم ضد جهاز الاستخبارات في منطقة سنجار".

وأوضحت أن "جهاز الاستخبارات كلف فريقا خاصا لمراقبة أنشطة بدل في سنجار، وأن الإرهابي كان يعيش بالمنطقة"، كاشفة أن "جهاز الاستخبارات تحرك بعد معلومات حول إعداده خطة جديدة لتنفيذ عمل إرهابي ضد قاعدة القوات المسلحة التركية في بعشيقة بالموصل".

وأضافت أن "جهاز الاستخبارات حيدت الإرهابي عبر عملية نفذتها في سنجار"، مشيرة إلى أن "الاستخبارات أولت اهتماما كبيرا لعدم إلحاق الضرر بالسكان المدنيين الذين استخدمهم الإرهابي كدرع".

المصدر: "الأناضول"