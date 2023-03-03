جونسون: لا أفهم الأساس المنطقي لتغريمي بسبب "بارتي غيت"

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه "ما زال لا يفهم الأساس المنطقي" وراء فرض غرامة مالية عليه بسبب فضيحة "بارتي غيت"، الحفلات خلال الإغلاق العام في ظل جائحة كورونا.

وفي أول خطاب أوروبي كبير يلقيه منذ تنحيه عن رئاسة الوزراء العام الماضي، قال جونسون إنه "يفهم النقطة الأساسية"، وهي أن القانون مطبق في المملكة المتحدة "بدون خوف أو محاباة".

وفي مايو من العام الماضي، أنهت الشرطة البريطانية تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب جونسون في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة كورونا وفرضت 126 غرامة.

وفرضت غرامة على جونسون ووزير المالية آنذاك ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بسبب تجمع في مكتب جونسون للاحتفال بعيد ميلاده الـ 56 في يونيو 2020، عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظورا.

المصدر: "الإندبندنت"