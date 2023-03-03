جونسون: يصرخون في وجهي خلال ممارستي الركض صباحا.. إنه شيء رائع! (فيديو)

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون أن بعض الأشخاص يصرخون في وجهه أثناء ممارسته رياضة الركض صباحا.

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وقال جونسون خلال خطاب ألقاه في قمة القوة الناعمة العالمية 2023 بلندن، أمس الخميس، إنه محظوظ لأن رجلا صرخ في وجهه.

مضيفا: "أصبح من السهل التعرف علي مع قبعتي الصغيرة. لقد كان الرجل خفيف الشعر، بدا أشبه بأحد مستشاري السابقين".

وأشار إلى أن الواقعة تظهر وجود حرية أكبر بكثير مما كانت عليه في الأنظمة الاستبدادية بالمملكة المتحدة.

حيث قال: "لقد فكرت، يا له من بلد رائع أعيش فيه.. وكم أنا محظوظ أن يتم الصراخ علي خلال مسيرتي الصباحية. هذا يظهر مدى ضآلة المسافة بين الحكومة والمواطنين".

المصدر: RT