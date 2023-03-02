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تركيا.. ضبط 40 مهاجرا غير نظامي شرق البلاد

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تركيا.. ضبط 40 مهاجرا غير نظامي شرق البلاد
Legion-Media
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ضبطت السلطات الأمنية التركية، 40 مهاجرا غير نظامي في ولاية ألازيغ شرق البلاد، فيما تم تسليمهم إلى إدارة الهجرة التابعة للمنطقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن فرق مديرية أمن ألازيغ أوقفت شاحنة صغيرة أثناء قيامها بأعمالها الدورية في الطريق الواصل بين ألازيغ وبينغول شرق البلاد.

وأوضحت أن فرق الأمن ضبطت على متن الشاحنة 40 مهاجرا دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، وأوقفت سائق الشاحنة بتهمة تهريب البشر. 

وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين إلى إدارة الهجرة في ولاية ألازيغ.

وأعلنت وكالة الهجرة الأوروبية، في وقت سابق، أن الدول الأوروبية تلقت في العام المنصرم 2022، أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2016.

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المصدر: الأناضول 

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