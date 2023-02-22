وكالة الهجرة الأوروبية: عدد طلبات اللجوء في أعلى مستوى منذ عام 2016

أعلنت وكالة الهجرة الأوروبية، أن الدول الأوروبية تلقت في العام المنصرم 2022، أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2016.

وأفادت الوكالة في تقرير بأنه في عام 2022، تلقت دول الاتحاد الأوروبي أكبر من 966 ألف طلب للحماية الدولية، بزيادة أكثر من 50٪ عن عام 2021، والأكبر منذ عام 2016. كانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين والأفغان والأتراك، لكن الطلبات كانت مرتفعة أيضا لمجموعة واسعة من الجنسيات الأخرى.

وقالت إن الطلبات التي قدمت خلال العام الماضي تمثل زيادة بنحو النصف عن العام 2021، ويعزى ذلك جزئيا إلى إزالة القيود المتعلقة بوباء كورونا، والاتجاهات الأساسية طويلة الأجل مثل النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.

وكشفت أن السوريين (132000) والأفغان (129000) أكبر مجموعات المتقدمين بطلبات لجوء، يليهم الأتراك (55000)، ومن ثم الفنزويليون (51000) والكولومبيون (43000).

كما تم تقديم طلبات قياسية أيضا من قبل مواطنين من الهند (26000) والمغرب (22000) وتونس (21000) ومصر (15000) ومولدوفا (8300)، بالإضافة إلى دول أخرى.

المصدر: European Union Agency for Asylum (EUAA)