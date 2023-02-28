ماكرون يمنح الجزائريين خطة وإجراءات خاصة بشأن التأشيرة

أمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال ندوة صحفية حول استراتيجية إفريقيا، بوضع خطة وإجراءات خاصة لتمكين الجزائريين من الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا.

وأشار ماكرون، خلال الندوة الصحفية، عن الجديد بخصوص ملف التأشيرة للجزائريين.

وذكر إنه تحدث مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا، من أجل وضع حد للمسألة وإيجاد حل نهائي لها.

وأمر ماكرون، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بوضع خطة وإجراءات خاصة لتمكين الجزائريين من الحصول على التأشيرة ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأكد على ضرورة أن لا تعيق هذه الإجراءات الجديدة الطلبة والفنانين والأفراد الذين تتواجد عائلاتهم في فرنسا.

وأوضح ماكرون دعمه لكل من "تنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي"، وشدد على أن هذا التنقل "تعرض للخطر من قبل العديد من الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه فرنسا".

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المصدر: النهار الجزائرية