إيران.. بدء تدريبات مناورات "حماة سماء الولاية1401"

قال المتحدث باسم مناورات "حماة سماء الولاية 1401" الإيرانية إن تدریبات هذه المناورات بدأت في مناطق الدفاع الجوي شمال غرب وغرب وشرق وجنوب وشمال ومرکز البلاد.

وقال العميد عباس فرجبور إنه "سيتم تنفيذ هذا التمرين في بيئة واقعية تماما وفي المرحلة الأولى من التدريبات وتكون أنظمة الدفاع جاهزة لتنفيذ المهمة الموكلة إليها مع اقتراب الحركة ورد الفعل السريع للقوات العملياتية امتثالاً لمبادئ الدفاع السلبي لخداع العدو"، مبينا أنه "تم إنشاء اتصال آمن ومتعدد الطبقات بين أنظمة الدفاع ومراكز القيادة والتحكم لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد لاتخاذ قرار في الوقت المناسب في حالة وجود تهديدات".

وأضاف: "في هذه التدریبات، تراقب مراكز القيادة والتحكم منطقة التمرين باستخدام أنظمة نشطة وسلبية متطورة للغاية ومحلية وباستخدام الإشارات والمراقبة الكهروضوئي. وبمجرد اكتشاف الهدف المعادي باستخدام الأنظمة الذكية وأنظمة دعم القرار يتم تشغيل نظام الدفاع المناسب للهدف".

وذكر أن حركة القوات المسلحة وخاصة في مجال الدفاع الجوي مرتبطة بسلوك التهديدات، موضحا أنه "في هذا التدریب نسعى لإظهار القوة والروح المعنوية العالية والإيمان والاستشهاد في القوات المسلحة، حتى يرى الشعب الإيراني هذه السلطة والقوة، فیكون أكثر فخراً بهذه القوة والسلطة الدفاعية".

المصدر: irna